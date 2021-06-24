Fenerbahçe'de Engin Verel başkan adaylığını açıklayacak
Fenerbahçe'de bir başkan adayı daha ortaya çıktı. Engin Verel, perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısında başkanlığa aday olduğunu duyuracak.
24 Haziran 2021, Perşembe 00:12 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de 25-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olağan seçimli genel kurulda bir isim daha başkan adaylığını açıklayacak. Sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcularından olan Engin Verel, perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısıyla Fenerbahçe başkan adaylığını duyuracağını söyledi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Verel, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri. Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00'da açıklayacağım. Her şey büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de daha önce Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığını duyurmuştu.
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