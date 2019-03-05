Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’de başladı. İlk önce salonda egzersiz çalışmaları yapıldı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı.

İKİ İSİM ANTRENMANDA YOK

Antrenmanda dikkat çeken ise Islam Slimani ve Yassine Benzia'nın takımla bir arada olmamasıydı. İki isim, kendilerine özel tahsis edilen antrenörle birlikte ayrı bir sahada çalıştı. Takımla birlikte çalışmadı. Nabil Dirar'ın ise tedavisinin sürdüğü, salonda hafif bir bireysel çalışma yaptığı belirtildi.

Kaynak: Spor Arena