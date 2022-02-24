Fenerbahçe'de Filip Novak gidici! Yeni adresi netleşiyor
Fenerbahçe'de yeni sezon için gidecek isimler yavaş yavaş belli oluyor. Filip Novak da o isimlerden biri. Çek sol bek önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de olmayacak.
24 Şubat 2022, Perşembe 13:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye'de daha önce Trabzonspor forması da giyen Filip Novak, Karadeniz ekibiyle olan sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Trabzonspor'daki çıkışını Fenerbahçe'de sürdüremeyen Novak, ayrılmaya hazırlanıyor.
Akşam'ın haberine göre; 2020-21 sezonu sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime ileten Filip Novak, eski takımı Trabzonspor'a haber göndermiş ve geri dönmeye hazır olduğunu iletmişti. Trabzonspor yönetimi ise eski futbolcularından gelen bu talebe olumsuz yanıt vermişti.
Novak, önümüzdeki sezon ülkesinde forma giyecek. Sparta Prag ile anlaşan 31 yaşındaki oyuncunun 2023 yılına kadar sarı lacivertlilerle sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe tecrübeli oyuncuya zorluk çıkarmayacak.
BUNLARI DA OKUYUN