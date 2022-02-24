Türkiye'de daha önce Trabzonspor forması da giyen Filip Novak, Karadeniz ekibiyle olan sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Trabzonspor'daki çıkışını Fenerbahçe'de sürdüremeyen Novak, ayrılmaya hazırlanıyor.

Akşam'ın haberine göre; 2020-21 sezonu sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime ileten Filip Novak, eski takımı Trabzonspor'a haber göndermiş ve geri dönmeye hazır olduğunu iletmişti. Trabzonspor yönetimi ise eski futbolcularından gelen bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

Novak, önümüzdeki sezon ülkesinde forma giyecek. Sparta Prag ile anlaşan 31 yaşındaki oyuncunun 2023 yılına kadar sarı lacivertlilerle sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe tecrübeli oyuncuya zorluk çıkarmayacak.