Bu sezon çok önemli transferlere imza atan Fenerbahçe 27 haftalık periyotta yine beklentilerin altında kaldı. Takımın bel bağladığı yıldızların çok büyük bir kısmı hayal kırıklığı yarattı. Aslında Fenerbahçe bu tabloyu daha önce de yaşadı. 3 yıllık Ali Koç döneminde Samandıra'ya gelen yıldızların büyük kısmı adeta dibe vurdu. 2018-19 sezonunda Premier Lig'den alınan Ayew ve Slimani adeta teneke bağlanıp gönderildi.

Ancak iki yıldız Fener'den ayrıldıktan sonra kendine geldi! Çok önemli kariyeri olan Moses, Samandıra'da adeta futbolu unuttu. Max Kruse ise mahkemelik olup sözleşmesini feshetti.

G.Saray'ı şampiyon yapan Rodrigues sadece 4 gol atıp gitti. Transfer savaşı çıkaran Deniz Türüç, İrfan'a karşılık Başakşehir'e verildi.

MESUT ÖZİL'İN PERFORMANSI

Geçen sezon ligi kasıp kavuran gol kralı Cisse, en çok gol atan solbek Novak, Sosa ve Mert Hakan eskiyi mumla arattı. Samatta golü unuttu. Dünya yıldızı Mesut Özil 7 maçta asist bile yapamadı.

Her sezon tekrarlanan bu tablo sonrası, "Gerçek suçlu kim?" sorusu akıllara geliyor. Taraftarlar artık Ali Koç'un şapkayı önüne koyup nerelerde hata yapıldığını düşünmesi gerektiğini söylüyor.

Ara transferde alınan ve ilk maçlarında yıldızlaşan Osayi Samuel takıma ayak uydurdu. Genç futbolcu son haftalarda beklentilerin altında kalıyor.

Aziz Yıldırım tarafından transfer edilen Mathieu Valbuena, Ali Koç döneminde gözden düştü.

2019-20 sezonunun başında takımdan ayrılıp Yunan ekibi Olympiakos'a giden Fransız yıldız adeta patlama yaşadı. Valbuena 23 asist yaparak asist kralı oldu. (Takvim)





.