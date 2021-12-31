











Sezonun ilk yarısını hayal kırıklığı ile tamamlayıp 15 puanla 19'uncu sırada bulunan Göztepe transferde taarruza geçmeye hazırlanıyor.

İkinci yarıda düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Göztepe'nin Beşiktaşlı Salih Uçan, Galatasaraylı Aytaç Kara, Fenerbahçeli Sinan Gümüş ve Burak Kapacak'ı istediği vurgulandı.

Yurt dışında da futbolcuları belirleyen Göztepe'nin 9 Ocak'ta oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçına kadar transferi bitireceği bildirildi. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun da kendi belirlediği futbolcuların listesini Noel tatilinin ardından başkan Mehmet Sepil'e ileteceği kaydedildi.