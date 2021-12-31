Fenerbahçe'de gözden düşen Burak Kapacak için talip var
Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde hiç forma şansı bulamayan Burak Kapacak, Türkiye Kupası'ndaki Afyonspor maçına ilk 11'de başlamıştı. Burak'ın kötü performansı, genç oyuncunun kiralık giderek tecrübe kazanması ihtimalini yükseltti.
31 Aralık 2021, Cuma 17:08 Son Güncelleme:
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Sezonun ilk yarısını hayal kırıklığı ile tamamlayıp 15 puanla 19'uncu sırada bulunan Göztepe transferde taarruza geçmeye hazırlanıyor.
İkinci yarıda düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Göztepe'nin Beşiktaşlı Salih Uçan, Galatasaraylı Aytaç Kara, Fenerbahçeli Sinan Gümüş ve Burak Kapacak'ı istediği vurgulandı.
Yurt dışında da futbolcuları belirleyen Göztepe'nin 9 Ocak'ta oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçına kadar transferi bitireceği bildirildi. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun da kendi belirlediği futbolcuların listesini Noel tatilinin ardından başkan Mehmet Sepil'e ileteceği kaydedildi.
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