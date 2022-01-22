Spor Toto Süper Lig'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte 2 maçta 4 puan kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Kartal, yönetimden sol bek için transfer yapılmasını istedi.

Filip Novak dışında orijinal sol beki bulunmayan F.Bahçe'de Antalyaspor maçında bu pozisyonda Ferdi Kadıoğlu, Altay karşılaşmasında ise Szalai görev yaptı. Kartal, özellikle Ferdi'yi önde kullanmak istemesi nedeniyle kadroya bir sol bek oyuncusu istedi.

İsmail Kartal'ın raporunun ardından hareke geçen sarı-lacivertliler listesine Fransa'dan sürpriz bir ismi ekledi. Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe sol bek transferi için Fransa Ligue 1 takımı Stade Reims forması giyen Ghislain Konan'ı transfer etmek istiyor. 26 yaşındaki Fildişili savunmacı bu sezon Reims'de görev aldığı 17 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.

Ülkesinin takımı ASEC Mimosas'da futbola başlayan Konan'ın kariyerinde Guimarães B, Vit. Guimarães ve Stade Reims bulunuyor.





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