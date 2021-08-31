Fenerbahçe'de hareketli saatler: Samatta ve Zanka gidiyor
Fenerbahçe Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına az bir vakit kala elindeki oyuncuları çıkarmaya çok yakın. İstenmeyen iki adam Samatta ve Zanka, Antwerp'e gidiyor.
31 Ağustos 2021, Salı 17:13 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe oldukça hareketli saatleri yaşıyor. Yeni transfer Diego Rossi heyecanı yaşanırken bir de Galatasaray'a transfer çalımı haberi düştü ve Halil Dervişoğlu konusunda ciddi gelişmeler yaşandı.
Bunların yanında Fenerbahçe safralarından da kurtuluyor. Mbwana Samatta ve Zanka ile yollar ayrılmak üzere. İki oyuncu da Belçika ekibi Antwerp'e gitmek üzere.
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