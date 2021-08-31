Fenerbahçe oldukça hareketli saatleri yaşıyor. Yeni transfer Diego Rossi heyecanı yaşanırken bir de Galatasaray'a transfer çalımı haberi düştü ve Halil Dervişoğlu konusunda ciddi gelişmeler yaşandı.

Bunların yanında Fenerbahçe safralarından da kurtuluyor. Mbwana Samatta ve Zanka ile yollar ayrılmak üzere. İki oyuncu da Belçika ekibi Antwerp'e gitmek üzere.