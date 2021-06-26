Futbol Fenerbahçe'de ikinci Ali Koç dönemi

Fenerbahçe'de ikinci Ali Koç dönemi

Futbol

Fenerbahçe'de ikinci Ali Koç dönemi

Fenerbahçe’de 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden başkan seçildi.

26 Haziran 2021, Cumartesi 18:45 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü’nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na seçildi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun Divan Başkanlığı görevinde bulunan YDK Başkanı Vefa Küçük, "38 sandığımız var. Oylar bizim önümüzde. En az 3-4 kere de sağlamasını yaptık. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden başkan seçildi" dedi.

DHA

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