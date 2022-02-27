Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci formasına kavuşuyor
Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sakatlıklardan yakasını kurtaramayan İrfan Can Kahveci, son sakatlığını atlattı. Takımla beraber çalışan İrfan Can formasına bir kez daha kavuşuyor. Kahveci'nin amacı düzenli oynamaya devam etmek.
27 Şubat 2022, Pazar 13:21 Son Güncelleme:
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Sakatlığı düzelen ve hafta içi tedavisi tamamlanan İrfan Can Kahveci, Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki Slavia Prag rövanşında kadroda yer almış ancak teknik heyet tarafından riske edilmek istenmemişti. İrfan'ın da Kasımpaşa mücadelesinde takımdaki yerini alması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu ligde en son, 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e 1-0 kaybedilen karşılaşmada forma giymişti.
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