Sakatlığı düzelen ve hafta içi tedavisi tamamlanan İrfan Can Kahveci, Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki Slavia Prag rövanşında kadroda yer almış ancak teknik heyet tarafından riske edilmek istenmemişti. İrfan'ın da Kasımpaşa mücadelesinde takımdaki yerini alması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu ligde en son, 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e 1-0 kaybedilen karşılaşmada forma giymişti.

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