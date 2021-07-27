Geçen sezon Basel’den transfer edilen İsviçreli forvet, performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı. Pereira’nın verdiği şansı da kullanamayan ve kadro dışı bırakılan Ademi, futbol hayatını yeniden ülkesinde sürdürmek istiyor. 25 yaşındaki forvet oyuncusu, menacerine İsviçre’den bir takım bulması yönünde talimat verdi.

Ademi’nin önceliği Basel olsa da eski takımının bu transfere soğuk baktığı kaydedildi. St.Gallen ve Luzern’in ise kiralama konusunda istekli olduğu öğrenildi.

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