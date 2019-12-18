Para cezaları
Düşük performans nedeniyle hem oyuncular hem de teknik ekibe uyarı manasında para cezaları verilebilir. Fenerbahçe şu ana dek 15 maçta 20 puan kaybetti ve yalnızca ligde mücadele ediyor.
Düşük performans nedeniyle hem oyuncular hem de teknik ekibe uyarı manasında para cezaları verilebilir. Fenerbahçe şu ana dek 15 maçta 20 puan kaybetti ve yalnızca ligde mücadele ediyor.
Takım lige iyi başlamasına rağmen son haftalarda maçların son dakikalarında büyük sorun yaşıyor. Sakatlıklar da genellikle maç içerisinde darbeye bağlı değil, yorgunluk nedeniyle oluyor. Bu sebeple takıma yeni antrenörler katılacak.
Sivasspor maçında gereksiz yere kırmızı kart gören Garry Rodrigues, sosyal medyada "yılbaşı tatiline erken gitmek için bilerek atıldı" ithamlarına maruz kalmıştı.
Hem takımın devre arasını tatilini verimli kullanabilmesi hem de bu tip 'fazla tatil' spekülasyonlarını engellemek için yönetim, ara tatil iznini birkaç günle sınırlandıracak.
Sivasspor maçı sonrası ilk defa soyunma odasına giren Ali Koç, takıma "Kendinize çekidüzen verin. Giydiğiniz formanın hakkını verin" demişti. Son dönemde performansı çok fazla düşen, disiplinsiz tavırlar sergileyen ve fizik-kondisyon durumu olağanın dışında bozulan oyuncuların kadro dışı bırakılması da gündemde.
Fenerbahçe ligin son haftasında puan kaybı yaşamak istemiyor. Olası bir kötü gidişte son çare olarak fatura Ersun Yanal'a kesilebilir.
Taraftarın yoğun isteği sonucu takımın başına getirilen Ersun Yanal, kredisini tüketirse Fenerbahçe, ikinci yarıya başka bir teknik ekiple devam edebilir.