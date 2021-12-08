Jose Sosa turnuvanın önemine dikkat çekti. Yıldız oyuncu, "Yarın evimizde oynayacağımız maç için heyecanlıyız. Bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösterecek bir performans sergilemek istiyoruz. Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizden bağımsız olarak kulübün hak ettiği bir performans göstermek istiyoruz" dedi.









Sosa ayrıca şöyle konuştu:

"Bu turnuvada devam etmeyecek olsak da zor bir turnuva. Bu maç da bizim için özel bir maç olacak. Şu anda ligi düşünmüyoruz. Bu maçın ardından ligi düşünecek yeteri kadar vaktimiz olacak. Ligi iyi tanıyorum. Zor bir lig ama burada belirleyici olan ligin son haftaları.

Hocamız genç oyunculara çok fazla şans veriyor. Uygun zamanlarda kendilerine süre veriyor. Oynama şansı buluyorlar. Biz de tecrübeli oyuncular olarak teknik direktörler kadar bu konuda sorumluyuz. Onlarla konuşmaya ve antrenmanlarda onlara tecrübelerimizi aktarmaya, ciddi olma, hırslı olmaları gerektiğini onlara göstermek zorundayız. Onlara örnek olmak zorundayız. En önemlisi sabırlı olmaları ve çalışmaları gerektiğini onlara aktarmak zorundayız. Çünkü onlar bu kulübün geleceği"