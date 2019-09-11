Fenerbahçe'de 28 kişilik TFF listesi için 4 altyapı oyuncusu ve 24 as oyuncu belirlendi. Mehmet Ekici kadro en çok eleştirilen isimlerden biriydi. Gösterdiği yetersiz performans ve sık sık sakatlanması nedeniyle güven kazanamadı. TFF'ye bildirilen listede Ekici, kendine yer bulamadı.

Liste dışında kalması beklenen 4 isim Mehmet Ekici, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk ve Murat Sağlam'dı.

Fenerbahçe'nin Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki genç sağ bek Murat Sağlam, hazırlık döneminde teknik heyetin ve taraftarın beğenisini kazanmıştı ve listeye dahil edildi.

Maaşında indirime gitmesine rağmen performansında herhangi bir artış olmayan Alper Potuk da liste dışı kalma ihtimali olan isimler arasındaydı fakat hem orta saha hem kanat rotasyonunda yer alabilmesi sebebiyle listeye dahil edildi.

Sadık Çiftpınar, Jailson ve Luiz Gustavo gibi orijini stoper olmayan isimlerin dahi arkasında kaldığı için listede yer alamayabileceği konuşuluyordu fakat o da listede yer aldı.