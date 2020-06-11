Futbol Fenerbahçe’de Kayserispor maçı hazırlıkları tamam

Fenerbahçe’de Kayserispor maçı hazırlıkları tamam

Futbol

Fenerbahçe’de Kayserispor maçı hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, yarın Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu’nda oynayacağı Süper Lig 27’nci hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

11 Haziran 2020, Perşembe 22:36 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi

DHA

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