Futbol Fenerbahçe'de Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Futbol

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

14 Mayıs 2021, Cuma 21:28 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli takımda adale ağrısı bulunan Mesut Özil kamp kadrosundan çıkarılırken antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileğinde kırık saptanan ve ameliyat edilen kaleci Altay Bayındır 6 maç sonra kendisine kamp kadrosunda yer buldu.

Sarı-lacivertli takımın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Sinan Gümüş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.

AA

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