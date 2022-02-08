Fenerbahçe’de Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlandı

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçın ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler; bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girdi.

İSTANBUL,(DHA)



