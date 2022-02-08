Futbol Fenerbahçe’de Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe’de Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlandı

Futbol

Fenerbahçe’de Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlandı

ZTK Son 16 Turu'nda yarın sahasında Yukatel Kayserispor’u konuk edecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

08 Şubat 2022, Salı 01:28 Son Güncelleme:
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Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçın ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler; bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girdi.

İSTANBUL,(DHA)

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