Fenerbahçe’de defans hattındaki başarının mutluluğu yaşanıyor. Yıllardır özellikle stoper konusunda istediği hamleleri yapamayan sarı-lacivertliler sonunda ideal isimleri buldu. Kim Min Jae ve Attila Szalai ikilisi performanslarıyla göz dolduruyor. Bu sezon E.Frankfurt maçı başta olmak üzere 7 resmi maçta 1’i penaltıdan sadece 2 gol yiyen Vitor Pereira’nın takımında Kim-Szalai ikilisi mihenk taşı oldu.

Son 3 yıllık sürede 11 farklı stoper deneyen sarı-lacivertliler son 2 transfer döneminde aradığı isimleri buldu. Önce ocak ayında Szalai takıma katıldı ardından son yaz döneminde Kim Min Jae geldi.

Vitor Pereira’nın uygulamaya çalıştığı 3’lü savunma sisteminde Kim-Szalai ikilisi büyük başarı sağladı. Hatta yanlarında oynayan 3. stoper opsiyonunu da yukarı çekti. Tisserand ve Serdar Aziz ikilisinden biri oynadığında Kim-Szalai sayesinde performansını artırdı. Geçen sezon sonunda gönderilmesi bile gündemde olan Tisserand ve Serdar Aziz şu anda takımın önemli oyuncularından.



