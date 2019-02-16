Orta saha oyuncusu Tolgay Arslan hem cezalı hem sakat... Mehmet Ekici ise Kayserispor mücadelesinde sakatlanmıştı. Fenerbahçe’de ayrıca geçtiğimiz hafta takımını 10 kişi bırakan Roberto Soldado ile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen sağ bek İsla, Konya karşısında görev yapamayacak.

KALE HARUN TEKİN'E EMENAET

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan mücadelede göstermiş olduğu başarıl performans ve mücadele içerisinde kurtardığı penaltı ile gecenin kahramanı olan Harun Tekin, Atiker Konyaspor ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasında kaleyi devralmaya hazırlanıyor.

Kadiköy'de oynanacak bu zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçının kahramanı Harun Tekin'e Atiker Konyaspor maçında da forma vermeyi planladığı öne sürüldü.

KART ALARMI

Fenerbahçe’de Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas ve Andre Ayew, derbi öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular Konya karşısında sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş’a karşı görev yapamayacak.