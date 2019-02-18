İşte Fenerbahçe’yi hafta hafta bekleyen kritik süreç ve rakipler:

BEŞİKTAŞ (D): Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen ve yeni transferleriyle form tutan Beşiktaş, Fenerbahçe’nin ligdeki ilk deplasmanı olacak. Geçen sezon kupadaki yüksek tansiyon nedeniyle de iki takım arasında bir gerginlik bulunuyor. Derbi hem puan tablosu hem de psikolojik açıdan belirleyici olacak.

ÇAYKUR RİZE: İkinci yarıda 4 galibiyet, 1 beraberlikle yıldızlaşan Okan Buruk’lu Çaykur Rizespor, özellikle hücum hattıyla çok formda. Sezonun ilk yarısında da sarı-lacivertlileri 3-0 yenen Karadeniz ekibi, küme düşme hattından tamamen uzaklaşmayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR (D): Ligin lideri şampiyonluk yarışında kritik bir haftada Fenerbahçe’yi konuk edecek. Son yıllarda Fenerbahçe’ye karşı psikolojik üstünlüğü de bulunan Abdullah Avcı ve ekibi, şimdiden maçın favorisi olarak yorumlanıyor.

SİVASSPOR: Ligin orta sıra takımlarından Sivasspor’un özellikle Hakan Keleş yönetimindeki etkisi dikkat çekiyor. Sivasspor’un bu sezon deplasmanda Başakşehir ve Beşiktaş’a karşı kazanması da öne çıkıyor.

ANKARAGÜCÜ (D): Küme düşme hattındaki Ankaragücü, yeni stadında taraftar desteğini arkasına almış durumda. Yeniden taraftarıyla buluşan sarı-lacivertliler, renktaşına karşı adeta bir final maçını sahasında oynayacak.

GALATASARAY: Ligdeki puan durumundan bağımsız Fenerbahçe için her zaman özel olan Galatasaray derbisi, bu zorlu fikstürün arkasından geliyor. 1999 yılından beri ezeli rakibine evinde kaybetmeyen sarı-lacivertliler, iç sahadaki üstünlüğünü sürdürmeye çalışacak.