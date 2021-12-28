Basketbol Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! 3 kişi pozitif çıktı

Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! 3 kişi pozitif çıktı

Basketbol

Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! 3 kişi pozitif çıktı

Fenerbahçe Beko, iki oyuncu ve bir teknik heyet çalışanı olmak üzere üç kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

28 Aralık 2021, Salı 20:37 Son Güncelleme:
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Konuyla ilgili olarak sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplamda üç kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır” denildi.

İSTANBUL (DHA)

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