Futbol Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Testi pozitif çıktı

Futbol

Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Testi pozitif çıktı

Uruguay Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

25 Ocak 2022, Salı 19:18 Son Güncelleme:
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Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynayacağı Paraguay ve Venezuela maçları öncesinde yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonucunda, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Uruguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Lucas Torreira ve Diego Rossi'nin testlerinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

İSTANBUL (DHA)

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