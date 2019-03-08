Fenerbahçe'de kriz! Kabul etmiyor...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Slovak stoper Martin Skrtel, Fenerbahçe yönetiminin 1 yıllık teklifine sıcak bakmadı. Görüşmeler sürüyor.

08 Mart 2019, Cuma 08:57
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Fenerbahçe'de kriz! Kabul etmiyor...

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyor. 

ÜCRETİNDE İNDİRİM VAR

Fenerbahçe yönetiminin Martin Skrtel'in 2.8 milyon Euro'luk garanti ücretini 2 milyona düşürmek istediği ancak asıl meselenin bu olmadığı öğrenildi.

2 YILA İMZALAYACAK!

Skrtel 2 yıllık sözleşme istiyor. Yönetimin teklifi ise 1 yıllık. Teklifin 2 yıla çıkmasıyla Skrtel imzayı atacak.

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