Fenerbahçe'de kriz! Kabul etmiyor...
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Slovak stoper Martin Skrtel, Fenerbahçe yönetiminin 1 yıllık teklifine sıcak bakmadı. Görüşmeler sürüyor.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyor.
ÜCRETİNDE İNDİRİM VAR
Fenerbahçe yönetiminin Martin Skrtel'in 2.8 milyon Euro'luk garanti ücretini 2 milyona düşürmek istediği ancak asıl meselenin bu olmadığı öğrenildi.
2 YILA İMZALAYACAK!
Skrtel 2 yıllık sözleşme istiyor. Yönetimin teklifi ise 1 yıllık. Teklifin 2 yıla çıkmasıyla Skrtel imzayı atacak.