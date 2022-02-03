Futbol Fenerbahçe'de Luiz Gustavo her an ayrılabilir

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo her an ayrılabilir

Futbol

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo her an ayrılabilir

Fenerbahçe orta sahada Ozan Tufan takviyesinin ardından Luiz Gustavo ile yolları ayırabilir.

03 Şubat 2022, Perşembe 16:30 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile ayrılık görüşmeleri yapıyor. Max Meyer'i de gönderen Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Watford'tan geri gelmişti. Orta alanda hala fazla oyuncusu olan sarı lacivertliler, Gustavo ile ayrılığın eşiğinde.

Atletico Mineiro'dan cazip bir teklif alan Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu, bu teklife sıcak bakıyor.

Transferin önündeki en büyük engelin ise Fenerbahçe 'den aldığı yıllık 2.5 milyon Euro olarak görünüyor. Sarı-Lacivertli yönetim ise futbolcudan para kazanıp, transfer döneminde İsmail Kartal'ın istediği oyunculara harcamayı planlıyor.

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