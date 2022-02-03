Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile ayrılık görüşmeleri yapıyor. Max Meyer'i de gönderen Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Watford'tan geri gelmişti. Orta alanda hala fazla oyuncusu olan sarı lacivertliler, Gustavo ile ayrılığın eşiğinde.

Atletico Mineiro'dan cazip bir teklif alan Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu, bu teklife sıcak bakıyor.

Transferin önündeki en büyük engelin ise Fenerbahçe 'den aldığı yıllık 2.5 milyon Euro olarak görünüyor. Sarı-Lacivertli yönetim ise futbolcudan para kazanıp, transfer döneminde İsmail Kartal'ın istediği oyunculara harcamayı planlıyor.