Fenerbahçe’de Luiz Gustavo şoku

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Luiz Gustavo, Fenerbahçe’nin bugünkü antrenmanında yer alamadı. Sarı lacivertli oyuncunun tesislerde tedavisi sürerken, 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında sahada yer alamayacak. Gustavo’nun sakatlığının dizindeki ödemden kaynaklandığı, hareket kabiliyetini zorlaştırdığı için derbide oynayamayacağı ve birkaç maçı daha kaçırabileceği öğrenildi.

DHA