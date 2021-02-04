Futbol Fenerbahçe’de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo şoku

Futbol

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

04 Şubat 2021, Perşembe 19:09 Son Güncelleme:
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Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Luiz Gustavo, Fenerbahçe’nin bugünkü antrenmanında yer alamadı. Sarı lacivertli oyuncunun tesislerde tedavisi sürerken, 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında sahada yer alamayacak. Gustavo’nun sakatlığının dizindeki ödemden kaynaklandığı, hareket kabiliyetini zorlaştırdığı için derbide oynayamayacağı ve birkaç maçı daha kaçırabileceği öğrenildi.

DHA

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