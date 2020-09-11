Futbol Fenerbahçe'de Marcel Tisserand artık imzaya kaldı

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand artık imzaya kaldı

Futbol

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand artık imzaya kaldı

Fenerbahçe, Marcel Tisserand ve kulübü Wolfsburg ile her konuda anlaşma sağladı.

11 Eylül 2020, Cuma 09:13 Son Güncelleme:
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Bu sezonki 12. transferini de imza aşamasına getiren sarı lacivertlilerin yeni yıldızı olan 27 yaşındaki stopere 1.1 milyon euro’luk garanti maaş ödenecek.

Marcel Tisserand’ın kulübü olan Bundesliga’nın Wolfsburg ekibine ise 2 milyon euro’luk bonservis bedeli verilecek. Salı ya da çarşamba günü İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek tecrübeli futbolcu, ardından resmi imzayı atacak.

Kongolu, Wolfsburg’da kendi mevkisinde 5 isim olduğu için daha çok forma şansı bulabileceği düşüncesiyle Fenerbahçe’ye “Evet” dedi.

Süleyman Arat - Spor Arena

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