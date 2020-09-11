Bu sezonki 12. transferini de imza aşamasına getiren sarı lacivertlilerin yeni yıldızı olan 27 yaşındaki stopere 1.1 milyon euro’luk garanti maaş ödenecek.

Marcel Tisserand’ın kulübü olan Bundesliga’nın Wolfsburg ekibine ise 2 milyon euro’luk bonservis bedeli verilecek. Salı ya da çarşamba günü İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek tecrübeli futbolcu, ardından resmi imzayı atacak.

Kongolu, Wolfsburg’da kendi mevkisinde 5 isim olduğu için daha çok forma şansı bulabileceği düşüncesiyle Fenerbahçe’ye “Evet” dedi.

Süleyman Arat - Spor Arena