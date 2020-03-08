Fenerbahçe'de Max Kruse korkusu yaşanıyor
Fenerbahçe'nin kendi evinde Denizlispor'la 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan Max Kruse'nin durumu ciddi görünüyor. Maçın 31. dkaikasında oyundan çıkan Max Kruse'nin ilk etapta yapılan kontrollerinde bilek bağlarında sorun olduğu tespit edildi.
08 Mart 2020, Pazar 11:00 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, kendi evinde oynadığı maçta son dakikalarda attığı golle Denizlispor'dan 1 puan almıştı.
Maçın 31. dakikasında sakatlanarak yerini Miha Zajc'a bırakan Max Kruse'nin ayak bileğinde sorun olduğu anlaşıldı.
Kruse'de darbeye bağlı olarak bilekte burkulma ve sağ ayak bileğinin iç ve dış bağlarında eklem içerisinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edildi.
Zaman kaybetmeden tedavisine başlanan Alman oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz açıklanmadı.
Fenerbahçe sağlık heyetinin raporunun ardından kulüpten oyuncuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
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