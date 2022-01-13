Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlandı
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sol kasığında ikinci derecede zorlanma ve kanama tespit edildi
13 Ocak 2022, Perşembe 16:12 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
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