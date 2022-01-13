Futbol Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlandı

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlandı

Futbol

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlandı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sol kasığında ikinci derecede zorlanma ve kanama tespit edildi

13 Ocak 2022, Perşembe 16:12 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

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