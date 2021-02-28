Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor karşılaştığı mücadelede Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz gördükleri sarı kartlar sebebiyle cezalı duruma düştü
28 Şubat 2021, Pazar 21:19 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a konuk olduğu maçta sarı kart gören Mert Hakan ve Serdar Aziz cezalı duruma düştü.
Müsabakanın 57. dakikasında Ekuban'ı düşüren Mert Hakan Yandaş, sarı kart gördü. Mert Hakan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Mert'in ardından Fenerbahçe'de sarı kart gören Serdar Aziz de Antalyaspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.
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