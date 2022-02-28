Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de 3 isim kadroda yer almayacak. Luiz Gustavo ve Filip Novak, bu akşam da görev yapamayacak. Slavia Prag rövanşında kasığından sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, eksikler listesine eklenen son isim olmuştu.

Mesut Özil belirsiz

Belindeki sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Mesut Özil’in Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte dönmesi bekleniyordu. Ancak son dönemde yeniden ağrıları artan dünyaca ünlü yıldızın durumu maç saatinde belli olacak.

Fanatik