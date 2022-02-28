Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği yaşanıyor
Fenerbahçe, Konyaspor'un puan kayıplarıyla lig ikinciliği için heveslendi. Konyaspor'un 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek takibini sürdürmek istiyor. 3 eksiği olan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in durumu ise belirsiz.
28 Şubat 2022, Pazartesi 12:07 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de 3 isim kadroda yer almayacak. Luiz Gustavo ve Filip Novak, bu akşam da görev yapamayacak. Slavia Prag rövanşında kasığından sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, eksikler listesine eklenen son isim olmuştu.
Mesut Özil belirsiz
Belindeki sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Mesut Özil’in Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte dönmesi bekleniyordu. Ancak son dönemde yeniden ağrıları artan dünyaca ünlü yıldızın durumu maç saatinde belli olacak.
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