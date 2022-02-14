Futbol Fenerbahçe’de Mesut Özil sürprizi

Fenerbahçe’de Mesut Özil sürprizi

Futbol

Fenerbahçe’de Mesut Özil sürprizi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertli ekipte, Mesut Özil takımla çalıştı.

14 Şubat 2022, Pazartesi 22:37 Son Güncelleme:
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Can Bartu Tesislerinde koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman; çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi. GZT Giresunspor ile oynanan maçta ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken 2’nci bölümünde rejenerasyon çalışmaları yaptı.

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Bugün gerçekleştirilen antrenmanda Mesut Özil takımla birlikte çalışırken, Filip Novak saha çalışmalarına başladı. Serdar Dursun günü bireysel çalışmalarla tamamlarken; Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, tedavi programları ile noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, Slavia Prag maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İSTANBUL, (DHA)

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