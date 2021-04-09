Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle formasından bir süredir uzak kalan Mesut Özil, bugün takımla çalışmalara başladı.
09 Nisan 2021, Cuma 14:13 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre uzak kalan Mesut Özil, bugün takımla çalışmalara başladı.
Mesut Özil'in Başakşehir maçı kadrosunda olması bekleniyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu şans verirse Mesut Özil uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak.
Fenerbahçe'ye devre arasında Arsenal'den transfer olan Mesut Özil Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile oynanan maç sonrası sakatlanmıştı.
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