Fanatik'teki habere göre, Fenerbahçe'de yeni kaptan Mesut Özil olacak. Takımın en kariyerli ve en tecrübeli ismi olan Özil, yeni sezonda saha içerisinde Fenerbahçe'nin lideri olacak. Bu sezon fiziksel olarak hazır olmaması ve sakatlık nedeniyle beklenenin aşağısında bir performans gösteren Mesut için yeni sezonda beklentiler çok fazla.