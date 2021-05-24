Futbol Fenerbahçe'de Mesut Özil'e yeni görev!

Fenerbahçe'de Mesut Özil'e yeni görev!

Futbol

Fenerbahçe yeni sezonda takımı Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci üzerine kuracak. Mesut Özil ise takımın oyun aklı olmasının yanında 1. kaptanlığa da getirilecek. Fenerbahçe'nin yeni kaptanının Mesut Özil olması bekleniyor.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 10:21 Son Güncelleme:
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Fanatik'teki habere göre, Fenerbahçe'de yeni kaptan Mesut Özil olacak. Takımın en kariyerli ve en tecrübeli ismi olan Özil, yeni sezonda saha içerisinde Fenerbahçe'nin lideri olacak. Bu sezon fiziksel olarak hazır olmaması ve sakatlık nedeniyle beklenenin aşağısında bir performans gösteren Mesut için yeni sezonda beklentiler çok fazla.

Bir futbolcudan fazlası olarak hayal edilen ve Fenerbahçe'ye büyük misyonlarla getirilen Mesut, kaptanlık pazubandıyla ekstra motivasyon da kazanacak. Yönetimin tasarrufu olduğu bildirilen kaptanlık kararının takım içerisinde de olumlu karşılanması bekleniyor. Mesut kısa süre içerisinde takımda hem saygı duyulan hem de sevilen biri oldu.

Mesut'un kaptanlık pazubandını çok iyi taşıyacağını düşünen Başkan Ali Koç ve kurmayları, bu isteklerini gerçeğe dönüştürmek için yeni teknik adamı bekliyor. Gelecek sezon takımın başına geçecek hoca ile Mesut'un kaptan olması fikri paylaşılacak. 

Eğer onay alınırsa, zaten oldukça sıcak bakılan bu konu mutlu sonla bitecek. Deneyimli oyuncunun da, bu sorumluluğu almaya hazır olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

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