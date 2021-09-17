Futbol Fenerbahçe'de Mesut Özil'in golünden sonra Sinan Gümüş...

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in golünden sonra Sinan Gümüş...

Futbol

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in golünden sonra Sinan Gümüş...

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş, Mesut Özil'in Eintracht Frankfurt ağlarına gönderdiği golün ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

17 Eylül 2021, Cuma 09:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin öne geçtiği mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golü 11. dakikada Mesut Özil'den gelirken ev sahibi ekip 41. dakikada Lammers ile skoru dengeledi. Bu sonuçla birlikte iki takım da Avrupa Ligi gruplarına birer puanla başladı. Ayrıca sarı-lacivertlilerin bu sezonki yenilmezlik serisi de 7 maça çıktı.

SİNAN GÜMÜŞ'TEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'de transfer döneminde sarı lacivertli yönetimle yaşadığı problem sebebiyle kadro dışı kalan Sinan Gümüş, Mesut Özil'in Eintracht Frankfurt ağlarına gönderdiği golün ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Sinan Gümüş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımına "#YaÖzilYa" yazdı. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Barca kaptanı Pique'den itiraf: Üzgünüm ama biz artık buyuz!