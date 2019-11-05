Nabil Dirar, 2 yıl daha Fenerbahçe'de olacak. Sözleşmesi uzatılan Faslı oyuncu 2017-2018 sezonunun başında Monaco'nda 3,5 milyon euro bedelle transfer edilmişti.





Fenerbahçe'de 2018 yılının Ekim ayında Aatıf Chahechouhe ile beraber kadro dışı bırakılan Dirar, daha sonra performansını yükseltip yeniden as takımda forma giymeye başlamıştı.





Özellikle Ersun Yanal döneminden itibaren form grafiği yükselen Dirar, bu sezon orijinal mevkisi olan sağ kanat yerine sol bekte oynuyor. Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte oldukça iyi bir görüntü çizen Dirar, gol yollarında da etkili oldu.





Taraftarın ve Ersun Yanal'ın beğenisini kazanan oyuncu, 2022 yılına kadar sarı lacivertli formayı giymeye devam edecek.





Fenerbahçe performansı

Nabil Dirar 2017-2018 sezonunun başında katıldığı Fenerbahçe'de şimdiye dek 63 maça çıktı. Bu maçlarda 8 gol 12 asiste imza atan oyuncu, bu sezon 2 gol attı.