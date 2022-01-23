Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonu değerlendirmesinde Novak'ın durumuna da değindi. Kartal, "Novak'ın sakatlığı ciddi görünüyor. Başkanımızla görüşüp o bölgeye bir transfer yapacağız. Eksik bölgeleri doldurursak istediğim oyunu oynayabileceğimizi düşünüyorum. Novak çıkınca Gustavo'ya 'sol bekte yapabilir misin?' dedik, 'yapamayabilirim' deyince Osayi'yi oraya aldık. Bu da oyun gücümüzü düşürdü" dedi.

Filip Novak'ın sakatlığının net durumunun ilk tetkiklerin ardından açıklanması bekleniyor. Çek oyuncu, son dakikalardaki kritik pozisyonda yerde kalmış ve ayağa kalkamamıştı.