Fenerbahçe'de Novak'ın durumu ciddi
Fenerbahçe'nin Çek oyuncusu Filip Novak, Sivasspor maçında sakatlanmıştı. Tecrübeli oyunu oyuna devam edemeyerek kenara gelmişti. Teknik direktör İsmail Kartal, maç sonu Novak için konuştu.
23 Ocak 2022, Pazar 10:02 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonu değerlendirmesinde Novak'ın durumuna da değindi. Kartal, "Novak'ın sakatlığı ciddi görünüyor. Başkanımızla görüşüp o bölgeye bir transfer yapacağız. Eksik bölgeleri doldurursak istediğim oyunu oynayabileceğimizi düşünüyorum. Novak çıkınca Gustavo'ya 'sol bekte yapabilir misin?' dedik, 'yapamayabilirim' deyince Osayi'yi oraya aldık. Bu da oyun gücümüzü düşürdü" dedi.
Filip Novak'ın sakatlığının net durumunun ilk tetkiklerin ardından açıklanması bekleniyor. Çek oyuncu, son dakikalardaki kritik pozisyonda yerde kalmış ve ayağa kalkamamıştı.