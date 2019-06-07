Adı uzun süredir Atletico Madrid’le anılan Eljif Elmas’ın yanı sıra Jailson, Miha Zajc ve Michael Frey’in de elden çıkarılması planlanıyor.

Jailson’un mevkisine Benfica’dan Ljubomir Fejsa’yı transfer edecek olan yönetim, geçen yıl 4 milyon Euro’ya alınan Brezilyalı oyuncuyu en az 7 milyon Euro’ya satmayı hedefliyor.

Devre arası 6.5 milyon Euro’ya gelen Zajc’ı isteyen Parma ve Genoa’dan 8 milyon Euro talep eden Fenerbahçe, 2 milyon 640 bin Euro’ya alınan Frey için de bazı İsviçre kulüpleriyle görüşüyor.

Hürriyet