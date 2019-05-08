Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kaderi belli oluyor!

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılarak Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan'ın yeni sezondaki kaderi kamp performansına göre şekillenecek.

08 Mayıs 2019, Çarşamba 09:35
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kaderi belli oluyor!

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman’ın, bu sezon ise Phillip Cocu’nun kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, ara transfer döneminde Alanya’ya kiralandı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu burada adeta yeniden doğdu. Ozan, başarılı performansıyla Ersun Yanal’ın da dikkatini çekti.

Yanal, sezon öncesi kampında öğrencisine şans tanıyacak. Ozan Tufan’ın Fenerbahçe’deki kaderi, buradaki performansına göre şekillenecek. 

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