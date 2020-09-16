Spor Arena'da yer alan habere göre, Trabzonspor maçı sonrası FB TV röportajında hayli keyifsiz olan ve takım otobüsündeki neşeli hallerinden eser olmayan Ozan Tufan, takımdan ayrılabilir. Premier Lig'den talipleri olduğu söylenen Ozan için Valencia, Crystal Palace ve Leicester City'nin adı geçiyor.