Spor Arena'da yer alan habere göre, Trabzonspor maçı sonrası FB TV röportajında hayli keyifsiz olan ve takım otobüsündeki neşeli hallerinden eser olmayan Ozan Tufan, takımdan ayrılabilir. Premier Lig'den talipleri olduğu söylenen Ozan için Valencia, Crystal Palace ve Leicester City'nin adı geçiyor.
Futbol Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la yollar ayrılıyor mu?
Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Ozan Tufan'ın morali Çaykur Rizespor maçına yedek başlayınca bir hayli bozuldu.
Mert Hakan Yandaş'ın da sakatlıktan dönmesiyle Gustavo, Mert Hakan ve Tolga Ciğerci'nin arkasında kalacak olan Ozan, teklifleri değerlendirmek istiyor.
İddiaya göre Emre Belözoğlu da Ozan Tufan'ın transferine onay verdi.
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