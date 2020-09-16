Futbol Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la yollar ayrılıyor mu?

Futbol

Fenerbahçe takımı adeta baştan kurdu. 10'dan fazla transfer yapan Fenerbahçe'nin bu değişimi ilk 11'e de yansıyor ve birçok isim formasını kaybediyor. Bu isimlerden biri de Ozan Tufan oldu. Trabzonspor maçında sözleşme yenilenen Tolga Ciğerci'nin gerisinde kalan Ozan, maç sonu oldukça keyifsizdi.

16 Eylül 2020, Çarşamba 10:59 Son Güncelleme:
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Spor Arena'da yer alan habere göre, Trabzonspor maçı sonrası FB TV röportajında hayli keyifsiz olan ve takım otobüsündeki neşeli hallerinden eser olmayan Ozan Tufan, takımdan ayrılabilir. Premier Lig'den talipleri olduğu söylenen Ozan için Valencia, Crystal Palace ve Leicester City'nin adı geçiyor.

Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Ozan Tufan'ın morali Çaykur Rizespor maçına yedek başlayınca bir hayli bozuldu.

Mert Hakan Yandaş'ın da sakatlıktan dönmesiyle Gustavo, Mert Hakan ve Tolga Ciğerci'nin arkasında kalacak olan Ozan, teklifleri değerlendirmek istiyor.

İddiaya göre Emre Belözoğlu da Ozan Tufan'ın transferine onay verdi.


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