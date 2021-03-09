Futbol Fenerbahçe'de Pelkas iki gün dinlenip takıma dönecek

Fenerbahçe'de Pelkas iki gün dinlenip takıma dönecek

Futbol

Fenerbahçe'de Pelkas iki gün dinlenip takıma dönecek

Fenerbahçe'de Konyaspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan ve hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas'ın durumu iyi. Taburcu edilen oyuncu iki günlük tedbir amaçlı dinlenmenin ardından takıma dönecek.

09 Mart 2021, Salı 14:33 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Pelkas'ın durumuna ilişkin açıklama şöyle:

Dün Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas, geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde müşahede altında geçirdi. Yapılan tüm kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmazken, futbolcumuz iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak.


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