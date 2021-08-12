Futbol Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Omzundan sakatlandı

Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Omzundan sakatlandı

Futbol

Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Omzundan sakatlandı

Fenerbahçe'nin bu sabahki antrenmanında Dimitris Pelkas sakatlık geçirdi. Yunan oyuncunun omzunun çıktığı ve tedavisine başlandığı açıklandı.

12 Ağustos 2021, Perşembe 11:16 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe sabah antrenmanında Pelkas’ın omzunun çıktığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. Yunan oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Açıklama şöyle:

Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.


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