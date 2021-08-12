Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Omzundan sakatlandı
Fenerbahçe'nin bu sabahki antrenmanında Dimitris Pelkas sakatlık geçirdi. Yunan oyuncunun omzunun çıktığı ve tedavisine başlandığı açıklandı.
12 Ağustos 2021, Perşembe 11:16 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe sabah antrenmanında Pelkas’ın omzunun çıktığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. Yunan oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
Açıklama şöyle:
Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1425730704432828416
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