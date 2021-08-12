Fenerbahçe sabah antrenmanında Pelkas’ın omzunun çıktığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. Yunan oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Açıklama şöyle:

Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.



