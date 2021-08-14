Futbol Fenerbahçe'de Pelkas'ın yerine İrfan Can...

Fenerbahçe'de Pelkas'ın yerine İrfan Can...

Futbol

Fenerbahçe'de Pelkas'ın yerine İrfan Can...

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağını duyurdu. Yunan oyuncunun yerine formayı İrfan Can Kahveci alacak.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 07:49 Son Güncelleme:
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Yunan oyuncu, “Omzumdaki sakatlığımdan ötürü 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Gelecek maçlarda takıma katkı sağlayamayacak olsam da bu sakatlıktan daha güçlü döneceğim” dedi.

Teknik direktör Vitor Pereira, Pelkas’ın yerine büyük olasılıkla İrfan Can’a şans verecek.

Adalesindeki ağrılar nedeniyle 2 gündür idmana çıkmayan Enner Valencia da Adana Demirspor maçında riske edilmeyecek. Bu oyuncunun yerine ise Serdar Dursun’un forma giymesi bekleniyor. (Spor Arena)

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