Futbol Fenerbahçe'de Perotti sürprizi!

Fenerbahçe'de Perotti sürprizi!

Futbol

Fenerbahçe'de Perotti sürprizi!

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Diego Perotti’nin babası Hugo Perotti, Arjantin’de Ole’ye konuşarak oğlunun son durumunu açıkladı. Haberler Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek gibi görünüyor.

19 Şubat 2021, Cuma 09:25 Son Güncelleme:
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Perotti’nin Fenerbahçe’nin sözleşmeli oyuncusu olduğunu anımsatan Hugo Perotti, “Perotti’nin, Roma’dan ciddi bir diz sakatlığıyla geldiği söyleniyor. Bu tamamen yalan. Arka adalesinde bir sorun oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdi ve başka sorunu yok.

Şu anda iyileşme aşamasında. Diego’nun sezon bitmeden sağlığına kavuşacağını umuyorum. Fenerbahçe’de 2 yıl daha kontratı var. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Bilindiği üzere Diego Perotti sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak sakatlık şüphesi nedeniyle sıra dışı bir sözleşme yapılmıştı. Arjantinli yıldız performansını yükseltmeye başladığı haftalarda sakatlık yaşayınca, Fenerbahçe formasından uzun süre ayrı kalmıştı.


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