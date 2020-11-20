Fenerbahçe’de pozitif vaka sayısı yükseldi

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2’ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır" denildi.

İHA