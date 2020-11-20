Futbol Fenerbahçe’de pozitif vaka sayısı yükseldi

Fenerbahçe’de pozitif vaka sayısı yükseldi

Futbol

Fenerbahçe’de pozitif vaka sayısı yükseldi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesinde uygulanan Covid-19 testlerinde 1 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerdeki pozitif sayısı 2’ye yükseldi.

20 Kasım 2020, Cuma 00:23 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2’ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır" denildi.

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İHA

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