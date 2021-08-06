Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Ricardo Lopes'in üst düzey takımlarda forma giymemesi tartışmaya neden olurken, teknik direktör Vitor Pereira'dan oyuncuyla ilgili değerlendirme geldi.

Portekizli hocanın, Çin'in Shanghai Port takımından talebesi olan 30 yaşındaki golcü için "Bir futbolcunun hangi takımlarda değil, nasıl oynadığı önemlidir. Lopes'i çok yakından tanıyorum. Sadece forvette değil, kanatlarda da görev yapabiliyor. Takımımızın hücumuna zenginlik getirecektir" değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sol forvet başta olmak üzere hücumun her bölgesinde oynayabilen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferinin 2-3 gün içerisinde açıklanacağı bildirildi.

1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu için sarı-lacivertli idarecilerin, Çin ekibiyle el sıkıştığı ve 2 milyon Euro bonservis bedeliyle bu transferi bitirdiği öğrenildi.