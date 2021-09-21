Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Serdar Dursun takıma döndü
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Serdar Dursun, omzundaki sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzaktı. Dursun'un kırığı iyileşti ve takımla çalışmalara başladı.
21 Eylül 2021, Salı 13:54 Son Güncelleme:
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Süper Lig 'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Maç öncesi Fenerbaçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında şanssız bir sakatlık geçiren ve omzunda kırık meydana gelen Serdar Dursun iyileşti ve takımla idmanlara başladı. Tecrübeli futbolcunun en kısa zamanda hazır hale gelip takımdaki yerini alması bekleniyor.
4 isim Hatay maçında yok
Fenerbahçe'de diğer sakat isimlerin ise tedavilerine devam ediliyor. İrfan Can, Novak, Sosa ve Nazım Sangare; Giresunspor ve Hatayspor maçlarında forma giyemeyecek.
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