Süper Lig 'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Maç öncesi Fenerbaçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında şanssız bir sakatlık geçiren ve omzunda kırık meydana gelen Serdar Dursun iyileşti ve takımla idmanlara başladı. Tecrübeli futbolcunun en kısa zamanda hazır hale gelip takımdaki yerini alması bekleniyor.

4 isim Hatay maçında yok

Fenerbahçe'de diğer sakat isimlerin ise tedavilerine devam ediliyor. İrfan Can, Novak, Sosa ve Nazım Sangare; Giresunspor ve Hatayspor maçlarında forma giyemeyecek.