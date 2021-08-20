Fenerbahçe’de sakatlık şoku!

Yapılan açıklamada iki oyuncunun bugün MR’larının çekildiği belirtilirken, görüntüleme neticesinde Filip Novak´ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci´nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca, iki oyuncunun da tedavilerine başlandığı aktarıldı.

DHA