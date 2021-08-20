Futbol Fenerbahçe’de sakatlık şoku!

Fenerbahçe’de sakatlık şoku!

Futbol

Fenerbahçe’de sakatlık şoku!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda HJK Helsinki ile dün akşam oynanan maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Filip Novak’ın sağlık durumları ile ilgili bir açıklama paylaştı.

20 Ağustos 2021, Cuma 19:34 Son Güncelleme:
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Yapılan açıklamada iki oyuncunun bugün MR’larının çekildiği belirtilirken, görüntüleme neticesinde Filip Novak´ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci´nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca, iki oyuncunun da tedavilerine başlandığı aktarıldı.

DHA

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