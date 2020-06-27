Futbol Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Futbol

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçeli futbolcu Simon Falette, adelesinde oluşan sertleşmeden dolayı Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

27 Haziran 2020, Cumartesi 18:19 Son Güncelleme:
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Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette’ten kötü haber geldi. Dün antrenmanda yer alan Gineli futbolcu, bugün öğle saatlerinde adelesinde oluşan sertlik sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

Yeni Malatyapsor karşısında Falette’in yerine savunmada Serdar Aziz’in yanında Gustavo görev yapacak.

İHA

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