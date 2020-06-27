Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçeli futbolcu Simon Falette, adelesinde oluşan sertleşmeden dolayı Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
27 Haziran 2020, Cumartesi 18:19 Son Güncelleme:
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Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette’ten kötü haber geldi. Dün antrenmanda yer alan Gineli futbolcu, bugün öğle saatlerinde adelesinde oluşan sertlik sebebiyle kadrodan çıkartıldı.
Yeni Malatyapsor karşısında Falette’in yerine savunmada Serdar Aziz’in yanında Gustavo görev yapacak.
İHA
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