Lig ile Avrupa Ligi kadrosu çok farklı olan Fenerbahçe’nin Zenit karşısına nasıl bir 11’le çıkacağı merakla bekleniyor. Savunmada yaşanan sakatlıklar Ersun Yanal’ı endişelendirmişti. Ancak Sadık’ın ardından Skrtel’in da takımla çalışmalara başlaması, başarılı teknik adamı rahatlattı. Yanal, Zenit karşısına ideal stoper ikilisi olan Sadık-Skrtel ile çıkacak. Orta sahada Mehmet Ekici’nin yokluğunda Jailson ilk 11’e yakın. Yanında ise Tolgay Arslan’ın oynaması bekleniyor.

DİRAR'I OYNATAMAYACAK

Ersun Yanal’ın karar vermekte en çok zorlandığı bölge ise hücum hattı olacak. Yanal’ın affedilmesini sağlayıp her maçta oynattığı Dirar, Avrupa’da yok. Sezonun ilk bölümünde olduğu gibi sağda Ayew oynayabilir. Alper Potuk da bir diğer seçenek. Solda ise Moses’ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Başarılı teknik adamın Valbuena alternatifi de var ancak Fransız oyuncunun şansı az.

İKİSİ DE FORMSUZ

En büyük sıkıntı forvette. Ligde Ersun Yanal’ın değişilmezi olan Roberto Soldado, Avrupa Ligi’nde forma giyemiyor. İspanyol golcünün alternatifleri, sezon boyunca büyük hayal kırıklığı yaratan İslam Slimani ile geldiği günden beri tartışma konusu olan Michael Frey. Yanal, sürpriz bir seçimle formsuz olan iki oyuncuyu da yedek bırakıp, Moses-Ayew ikilisinden birini ileri uçta görevlendirebilir.