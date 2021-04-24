Fenerbahçe, rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kayıplarıyla şampiyonluk umutlarını artırdı. Ligde son 6 haftaya girilirken Sarı-Lacivertli ekip, Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 3'e kadar düşürmeyi başardı. Genç teknik adam Emre Belözoğlu kalan kısa sürede şampiyonluk hesapları yapıyor. Pro-Lisansı olmayan, UEFA A lisansı olan Emre Belözoğlu'nun TFF talimatlarına göre 15 günlük süresi doldu. Belözoğlu, Kasımpaşa maçı ile birlikte maç önü ve sonu basın toplantılarına katılamayacak. Fenerbahçe pro-lisans krizini eski futbolcu ve teknik adamı Şenol Çorlu'yu göreve getirerek çözdü.

1961 doğumlu Şenol Çorlu, Fenerbahçe'nin 103 gollü 1988/89 sezonu şampiyonluğunda kadroda bulunan futbolculardandı. Uzun süre Sarı-Lacivertli ekibin forması giyen "Büyük Şenol" lakaplı Şenol Çorlu, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde uzun yıllar Fenerbahçe U21 Takımı'nı çalıştırmıştı. Pro-lisansı olan Çorlu, maç önü ve maç sonunda basın toplantılarına katılabilecek.

Sarı-Lacivertlilerde kısa bir süre önce göreve getirilen ve Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını üstlenen Erdinç Sözer'in pro-lisansında bir sorun çıktığı için Şenol Çorlu ile anlaşıldığı sosyal medyada konuşulsa da, kulüpten bu duruma dair bir açıklama yapılmadı. TFF kayıtlarında Fenerbahçe'nin 1961 doğumlu Çorlu'yu 22 Nisan 2021 tarihinde göreve getirdiği görülüyor. Sözleşmesi ise 31 Mayıs'ta sona eriyor.