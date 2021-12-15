Spor muhabiri ve sunucu Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, altyapı şef scout’ı Serhat Pekmezci görevinden ayrıldı.

Daha önce Altınordu'da görev yapan ve başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Pekmezci, başta Arda Güler olmak üzere pek çok genç yeteneği sarı-lacivertli kulübe kazandırmıştı. Serhat Pekmezci, 2019'da yaptığı bir açıklamada; "Yaklaşık 6 sene boyuncu 450 bine yakın oyuncu izledik. 120’ye yakın transfer edilecek boyutta bir havuzumuz var" demişti.

Serhat Pekmezci’nin Fenerbahçe’ye kazandırdığı isimler:

• Arda Güler

• Arda Kurtulan

• Emir Ortakaya

• Yusuf Yıldırım

• Kaan Akyazı

• Efekan Karayazı

• Onur Akyüz

• Yiğit Demir

• Emirhan Arkutçu

• Yasir Boz

• Aladdin-Güner Ekici

• Ali Özkar

• Güneş Güventürk

Serhat Pekmezci kimdir?

1977 Kocaeli doğumlu olan Serhat Pekmezci, futbola İzmir'de başladı. İzmirspor'un altyapısında oynadıktan sonra 17 yaşında Denizlispor'a transfer olan Pekmezci, 25 yaşında futbolu bıraktı. Antrenörlük eğitimi için Celal Bayar Üniversitesi'ne birincilikle girip birincilikle bitiren futbol adamı daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Futbol Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Pekmezci, 2012 yılında anlaştığı Altınordu'da ilk sene A Takım için rakip analizinde ve oyuncu izleme bölümünde çalıştı. Ardından 4 yıl boyunca 7-17 yaş arası akademinin oyuncu izleme bölümü yöneticiliği yaptı. Altınordu'dan ayrılan Serhat Pekmezci, 2018 yılında Fenerbahçe'ye katıldı.